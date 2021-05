Launch Trailer zur Rust Console Edition XBU MrHyde am Di, 25.05.2021, 13:30 Uhr

Die Rust Console Edition ist jetzt auf eurer Xbox Konsole verfügbar und die Macher von Double Eleven haben auch einen offiziellen Launch Trailer auf YouTube veröffentlicht. Sie schreiben zum Release des Games:



Basierend auf der populären PC-Version wurde die Rust Console Edition als vom PC-Gegenstück losgelöste Erfahrung konzipiert. Sie wurde speziell für die Konsolenerfahrung optimiert und ermöglicht Crossplay zwischen der PlayStation- und der Xbox-Plattform.



In Rust wacht ihr alleine auf einer mysteriösen post-apokalyptischen Insel auf, die mit verfallenen Industriedenkmälern und forschenden Wissenschaftlern übersät ist. Mit bis zu 100 anderen Spielerinnen und Spielern liegt es an nun an euch, herauszufinden, wie man in einer Welt am Leben bleibt, in der alles nach eurem Tod trachtet.



Besiegt Durst und Hunger, bekämpft die Elemente, stellt Kleidung her und hütet euch vor feindseligen Bedrohungen wie anderen Spielern und Spielerinnen, Wissenschaftlern, Bären, Wölfen – und sogar Feuer, Ertrinken oder einer Strahlenvergiftung. Als Spiel ohne Regeln sagt Rust euch nicht, was ihr tun sollt. Es steht euch vielmehr frei, trügerisch und aggressiv zu sein – dies führt zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen Spielerinnen und Spielern. Aber es gibt potenziell noch mehr zu holen, wenn man ein Team an seiner Seite hat. Im Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft können sich Spieler und Spielerinnen von winzigen Kabinen im Wald bis hin zu riesigen Festungen Vieles bauen, um in Sicherheit zu sein – sowie eine Vielzahl von Waffen, Bomben und Fallen herstellen.



Rust ist nichts für schwache Nerven: Das Spiel verfügt über eine steile Lernkurve und eine riesige, mörderische Community. Befreundet euch mit ihnen, tötet sie – ihr habt die Wahl! Alle beginnen alleine – mit nichts als einem Stein und einer Fackel. Findet und erlernt Blaupausen, um neue und höherwertige Waffen, Rüstungen und Verteidigungen herzustellen, baut ein wachsendes Arsenal auf, um euch und euren Freunden bessere Überlebenschancen einzuräumen. Rust bringt eine wahre Flut an Herausforderungen mit sich, aber ihr könnt mit handwerklichen Waffen zurückschlagen, angefangen mit einem einfachen Stein in der Hand, über einen Speer oder Bogen, bis hin zu schwereren Waffen wie Sturmgewehren und Raketenwerfern.

Quelle: Double Eleven Ltd.