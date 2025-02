Rugby 25: Entwickler enhtüllen das Releasedatum XBU ringdrossel am Mo, 03.02.2025, 09:30 Uhr

Rugby 25 geht pünktlich zum Start der Six Nations an den Start und soll am 13. Februar 2025 auf den Markt kommen. Der neueste Teil der Sportsimulation wartet mit über 140 offiziell lizenzierten Teams auf, darunter erstmals auch Top-Teams aus dem Frauen-Rugby wie Neuseeland und Australien.

Nach der Early Access-Phase hat das Team von Big Ant Studios das Spiel mit viel Community-Feedback optimiert. Mit Photogrammetrie-Technologie wurden zahlreiche Profispieler und -spielerinnen detailgetreu ins Spiel übertragen. Die authentische Spielphysik und taktische Tiefe machen jedes Match zu einem packenden Erlebnis.

Die beliebte Academy-Funktion kehrt zurück und erlaubt das Erstellen eigener Spieler, Teams und Stadien. Im umfangreichen Karrieremodus könnt ihr als Manager nicht nur Turniere planen und Taktiken entwickeln, sondern müsst auch die Regenerationsphasen eurer Athleten im Blick behalten.

Rugby 25 erscheint am 13. Februar 2025 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und PC

Quelle: NACON