Rugby 25 ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 16:00 Uhr

NACON und Big Ant Studios veröffentlichen anlässlich zum Guinness Six Nations Tournament das Spiel Rugby 25 digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Rugby 25 beinhaltet einige der größten Rugby-Stadien der Welt. Vom Stade de France bis hin zum Allianz Stadium in London treten die Spielenden gegen Spitzenteams wie Neuseeland, Südafrika, England, Irland, Frankreich und Australien an. Rugby 25 präsentiert den Rugbysport durch umfangreiche Inhalte und realistisches Gameplay.



Einzigartige Inhalte: Die Community kann sich mit den besten Spielenden der Welt messen, die mit Hilfe der Photogrammetrie-Technologie originalgetreu nachgebildet wurden. Mit über 140 internationalen Teams, 150 Vereinen aus 11 großen Wettbewerben, darunter die URC, die englische Premiership, die französische Top 14, die MLR, Super Rugby und, zum ersten Mal, einer Vielzahl der besten Frauen-Rugby-Teams. Somit bietet Rugby 25 die umfangreichsten Inhalte im Bereich der Rugby Spiele.



Zahlreiche Spielmodi: Ob lokal oder online, die Spielenden können Gegner:innen herausfordern, wobei auch die Möglichkeit besteht, an Turnieren teilzunehmen, um in die Rangliste aufzusteigen und zu den besten Spielenden der Welt zu gehören. Das Kreativ-Tool: Der von Big Ant entwickelte Akademie-Modus gibt den Spielenden die kreative Freiheit, ihr eigenes Team, ihre eigene Mannschaft und ihr eigenes Stadion zu gestalten. Von der körperlichen Erscheinung und den Fähigkeiten des Charakters bis hin zum Logo, auf dem Trikot, stehen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, die mit der Community weltweit geteilt werden können.

Quelle: Nacon