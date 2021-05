Rugby 2022 erscheint im Januar nächsten Jahres Amortis am Mi, 26.05.2021, 19:30 Uhr

Eko Software hat die Zeit genutzt und hat die KI und Schwierigkeitsgrad verbessert, der sich besser an das Niveau jedes Spielers anpasst, und naturgetreuere Star-Player-Gesichter - insbesondere auf Konsolen der neuesten Generation - dank der Verwendung von Photogrammetrie.

Rugby 22 geht weiter und baut auf der Arbeit auf, die Eko Software in den letzten beiden Spielen geleistet hat. Wir möchten Rugby-Fans die Erfahrung bieten, die mit einem aktualisierten Gameplay möglich ist, das viele Verbesserungen auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler zu den vorherigen Titeln und der Einbeziehung offizieller Teams und Wettbewerbe, die noch nie zuvor in eine Rugby-Simulation gesehen wurden, beinhaltet. "



Unter den offiziellen Teams und Wettbewerben in Rugby 22 finden die Spieler die Top-Ligen aller offiziellen Vereine sowie die wichtigsten Nationalmannschaften wie Frankreich, Italien, Irland und Japan, um nur einige zu nennen.



Rugby-Fans können auch als aktuelle Starspieler des Sports spielen und ihre Lieblingsmannschaften auswählen, um im Multiplayer gegen ihre Freunde anzutreten.

Quelle: NACON