Gameplay-Video zu Rugby 22 zeigt neue Features XBU MrHyde am Do, 13.01.2022, 16:45 Uhr

NACON und Eko Software veröffentlichen heute ein neues Gameplay-Video zu Rugby 22, welches am 27. Januar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht wird. Das neue Video gewährt einen tieferen Einblick in die neuen Features des kommenden Titels. Dabei stehen folgende Verbesserungen und Neuigkeiten im Fokus:

Optimierte in-game Kontrolle: Ganz gleich ob Kontaktsituationen, Rucks oder Pakete, das neue Kontrollsystem sorgt für responsiveres und intuitiveres Gameplay und lässt Fans das Rugby-Feeling noch intensiver erleben.

Verbesserte KI: Intelligentere Gegner und realistischere Reaktionen des eigenen Teams heben das Simulations-Erlebnis in Rugby 22 deutlich an. Das Team bei Eko Software optimierte die KI insbesondere im Hinblick auf ihre Adaptionsfähigkeit an taktische Spielentscheidungen und -befehle.

Neuer Schwierigkeitsgrad: Für alle, die eine Rugby-Herausforderung suchen, wurde ein neuer komplexerer Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Dieser bietet allen Rugby-Profis eine höhere Schwierigkeitsstufe und stärkere Gegner, sobald sie Rugby 22 gemeistert haben.

Rugby 22 vereint alle grundlegenden Elemente des modernen Rugbys: Offizielle Mannschaften, laufende taktische Änderungen vor und während des Spiels sowie diverse Spielzüge, Pässe und Kombinationen.

Quelle: NACON