Release-Termin von Rugby 22 steht fest

Do, 16.12.2021, 14:45 Uhr

NACON und Eko Software gaben jetzt die offizielle Liste der spielbaren Nationalmannschaften sowie das Veröffentlichungsdatum von Rugby 22 bekannt. Das Spiel wird am 27. Januar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die weiteren Infos:



Eko Software, die durch die Veröffentlichung von Rugby 18 und Rugby 20 für ihr Know-How und ihre Erfahrung bekannt sind, arbeiten nun an dem nächsten Rugby-Spiel der Reihe. Rugby 22 baut auf den Elementen der Vorgänger auf und bringt zusätzlich zahlreiche Neuerungen mit, wie unter anderem eine realistischere KI, ein neuer Schwierigkeitsmodus, die Verwendung von Fotogrammmetrie, mit der die Gesichter der Athleten realistischer aussehen sowie viele weitere Anpassungen, die das Gameplay verbessern.



Neue bekannte Nationalmannschaften wurden in die Rugby-Lizenz aufgenommen, darunter die Wallabies, die offizielle australische Mannschaft, und die neuseeländischen All Blacks, die für ihre sportlichen Erfolge bekannt sind.



Rugby 22 bietet unter anderem:

Offizielle Lizenzen: Rugby 22 umfasst den Großteil der bekanntesten Nationalmannschaften mit offiziellen Spielern und Trikots, darunter Teams aus Neuseeland, Australien, Frankreich, Fidschi, Irland, Italien, Schottland, Wales, Japan und Georgien.

Allein oder mit anderen auf dem Feld: Rugby 22 beinhaltet sowohl einen Einzel- als auch Mehrspielermodus (lokal oder online) und eine Vielzahl von Spielmodi, die eine Hommage an eine der anspruchsvollsten Sportarten der Welt darstellen.

Karrieremodus: Im Karrieremodus gilt es sein eigenes Team aufzubauen und Profis zu rekrutieren, um schlussendlich die höchste Spielklasse zu erreichen.

Ein echtes Rugby-Erlebnis: Durch Motion-Capture-Aufnahmen sind die Animationen in Rugby 22 noch realistischer als zuvor und sorgen durch die taktische Tiefe des Spiels für eine allgemein realitätsnahe Rugby-Simulation.

Training: Dank der neuen Tutorials im Spiel lernen auch Neulinge die Grundlagen des Sports und können ausgiebig trainieren, um so letztlich ein Profi zu werden.

Quelle: NACON