Risen kommt auf die Xbox One XBU MrHyde am Fr, 25.11.2022, 12:45 Uhr

THQ Nordic teilte kürzlich mit, dass Risen am 24. Januar 2023 für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen wird. THQ Nordic hat sich exklusiv mit GameStop zusammengetan, um Risen für PS4- und Switch-Spieler in Nordamerika zu veröffentlichen. Das Kult-Rollenspiel, das sich am Spieldesign der frühen Gothic-Spiele orientiert, wird auf den Konsolenplattformen endlich flüssig und in voller Qualität laufen, während die alte PC-Version ein Update für die Gamepad-Unterstützung erhalten wird.



Tauche ein in die düstere und atmosphärische Welt von Risen, in der jede Handlung eine Konsequenz hat. Meistere das Schwert, erlerne die Kunst des Stabkampfes oder werde ein mächtiger Magier und bahne dir deinen Weg durch ein Land voller geheimnisvoller Erdbeben, furchterregender Monster und unvorstellbarer Schätze.



Erforsche die geheimnisvolle Vulkaninsel Faranga und die schweren Beben, die Unheil über ihre Bewohner bringen. Uralte Tempel sind aus der Erde aufgestiegen und bringen bizarre Kreaturen mit sich, die die Gegend terrorisieren - bist du mutig genug, dich den Gefahren zu stellen? Du findest dich inmitten von Rebellion, Tyrannei und mystischen Ritualen wieder. Es liegt an dir zu entscheiden, in welche Richtung das Pendel des Schicksals schwingen wird.

Quelle: KochMedia