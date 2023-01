Risen ist jetzt für Xbox One erhältlich XBU MrHyde am Di, 24.01.2023, 16:15 Uhr

THQ Nordic freut sich, ankündigen zu können, dass Risen heute für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Inquisitor Mendoza ist auf Faranga angekommen, einer Insel, die von zahlreichen bösartigen Kreaturen bewohnt und von dem rätselhaften Don Esteban regiert wird.



Überall auf Faranga sind Ruinen aus dem Boden gewachsen, und gefährliche Monster übernehmen langsam die Kontrolle über die Insel. Mendoza will Nachforschungen anstellen und braucht dringend deine Unterstützung - wirst du ihm dabei helfen? Finde dich inmitten von Rebellion, Tyrannei und mystischen Ritualen wieder, wobei die endgültige Entscheidung, in welche Richtung das Pendel des Schicksals schwingt, in deinen Händen liegt



Tauche ein in die düstere und atmosphärische Welt von Risen, in der jede Handlung eine Konsequenz hat. Meistere das Schwert, erlerne die Kunst des Stabkampfes oder werde ein mächtiger Magier und bahne dir deinen Weg durch ein Land voller mysteriöser Erdbeben, furchterregender Monster und unvorstellbarer Schätze.

Quelle: THQ Nordic