Ripeout wird auf der Gamescom spielbar sein XBU ringdrossel am Mi, 27.07.2022, 09:15 Uhr

Der neue Horror-Sci-Fi Shooter Ripeout von 3D Realms wird auf der Gamescom in Köln spielbar sein. In Halle 8.1 am Stand C030 werden Fans des Studios (Duke Nukem) sich selber davon überzeugen können, ob der neue Titel etwas taugt.

Ripeout erscheint für Xbox Series und PS5

Quelle: 3D Realms