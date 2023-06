In Ripout werdet ihr niemals sicher sein XBU MrHyde am Do, 15.06.2023, 19:00 Uhr

Der neue "No Safe Place in Space Trailer" zum kommenden Shooter Ripout wird euch zeigen, dass es keine sichere Ecke im Weltall für euch geben wird. Auf euch lauern in jeder dunklen Ecke neue Gefahren. Der Titel wird noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Quelle: 3D Realms