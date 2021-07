RiMS Racing gewährt Blicke hinter die Kulissen XBU MrHyde am Do, 29.07.2021, 20:00 Uhr

Zwei neue Entwickler-Videos zu RiMS Racing zeigen euch, was das RaceWard Studio bei der Motorradsimulation an Arbeit reingesteckt hat. Das Spiel wird am 19. August für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen. Die weiteren Infos:



In einer Serie von Entwickler-Videos lüften die Teams einige Geheimnisse der Produktion von RiMS Racing. Dazu zählen die Arbeit an den Physikroutinen der KT Engine zur Schaffung der bestmöglichen Simulation, die mechanische Präzision jedes der Motorräder, die Spielmodi, Umgebungsgeräusche, innovative Funktionen wie der Statuscheck, der eine Echtzeit-Ansicht des Zustands der Motorradteile ermöglicht und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten der Motorräder und Fahrer.



Das erste Videotagebuch der Entwickler zeigt die verschiedenen Phasen der Entwicklung von RiMS Racing. Den Anfang machen Design und Forschung, die von den Teams betrieben wurden, um einen möglichst realistischen Motorradsimulator schaffen zu können. Begleitet von Art Director Mauro Ferrari, Game Designer Alessandro Carullo und Executive Producer Sergio Rocco erklärt Marco Ponte – CEO von RaceWard Studio und Creative Director des Spiels – die Bedeutung technischer Details für das Design der Simulation und wie sie den Spielern ein möglich realistisches Spielgefühl ermöglichen. Die Episode beleuchtet auch den Wert der Zusammenarbeit des Studios mit Herstellern wie Ducati. Gemeinsam mit Alessandro Valia, dem offiziellen Testfahrer von Ducati, wird ein Blick auf die Geschichte des Motorradherstellers geworfen sowie auf den Realismus von RiMS Racing.



Im zweiten Video liegt der Fokus des Entwicklerteams auf den verschiedenen Spielmodi, insbesondere dem Karrieremodus sowie auf den im Spiel nachgebildeten Strecken und Straßen. Gemeinsam mit Giulio Panzani und Stefano Raddrizzani von der Forschungsabteilung der Politecnico di Milano sieht sich Game Designer Alessandro Carullo das Physikmodell an, das entwickelt wurde, um möglichst perfekt den Reifenverschleiß während der Rennen zu simulieren. Ebenso wie Gamer stets nach maximaler Leistung streben, ist das auch ein zentraler Aspekt der Entwicklungsarbeit bei RaceWard, weshalb sie Experten, wie Lorenzo Mauri, einen Spezialisten auf dem Gebiet der Motorradmechanik, als Berater in die Entwicklung mit einbezogen haben.



Durch seinen Fokus auf die Mechanik als zentralen Bestandteil des Spiels bietet RiMS Racing ein tolles Spielerlebnis und stellt das technische und fahrerische Können auf die Probe. Mit dem innovativen Mechanikmanagement lässt sich jeder Teil des Bikes – bis zur kleinsten Komponente – optimieren. Mit RiMS Racing will das italienische Studio RaceWard das Level von Realismus und Individualisierung auf eine neue Stufe heben. Möglich wird dies durch die KT Engine, die von KT Racing speziell für Motorsportsimulationen entwickelt wurde.



Im Verlauf einer Karriere, die pro Saison über 70 Events umfasst, oder während der zahlreichen Herausforderungen im Multiplayer, verspricht RiMS Racing ein komplettes Eintauchen in die wettbewerbsorientierte Welt des Motorradsports, in der der Sieg ebenso von den Fahrkünsten wie vom Motorrad selbst abhängt.

Quelle: NACON