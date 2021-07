Suzuka im Gameplay-Video zu RiMS Racing XBU TNT2808 am Sa, 03.07.2021, 12:15 Uhr

Schon bald, am 19. August, erscheint RiMS Racing unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Die neue Motorrad-Simulation will mit schnellen, detailliert nachgebauten Bikes und bekannten Strecken punkten.

So etwa Suzuka Circuit, eine Rennstrecke nahe der Stadt Nagoya in Japan. Im Trailer dreht ihr eine Runde auf dem ungewöhnlichen, achtförmigen Parkour. Platz nehmt ihr auf der Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019.

Im Spiel werden am Ende acht der schnellsten Motorräder der Welt enthalten sein: Kawasaki Ninja ZX-10 RR, Aprilia RSV4 1100 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR ABS, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSX-R1000R und die Yamaha YZF-R1. Alle sind detailliert in realistisch nachgebaut worden, ihr werdet sie im Spiel pflegen und aufmöbeln müssen.

RiMS Racing bietet zudem eine in Saisons aufgeteilte Karriere, mit über 70 Events pro Saison. Außerdem erwartet euch ein herausfordernder Multiplayer.

Quelle: NACON