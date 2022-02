Riders Republic verkündet Zusammenarbeit mit Prada und Free Weekend XBU MrHyde am Mi, 09.02.2022, 11:15 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Riders Republic vom 10. bis zum 14. Februar kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One Konsolen und anderen Plattformen spielbar ist. Außerdem kündigte Ubisoft eine Zusammenarbeit mit der italienischen Marke Prada an, um dessen ikonische Prada Linea Rossa Kollektion in den Outdoor-Sportspielplatz von Riders Republic zu bringen.



Ab sofort können Spieler Abschnitte des Riders Ridge-Treffpunktes entdecken, die in den Farben der Prada Linea Rossa dekoriert sind. Prada Linea Rossa verbindet Einflüsse technischer Sportbekleidung mit geradlinigen Silhouetten und definiert die Idee von modernem Luxus neu, wobei der Schwerpunkt auf technischen Details und neuen Möglichkeiten der Herstellung liegt. Dynamische, vielseitige und leistungsstarke Designs, hergestellt unter Einsatz nachhaltiger Textiltechnologien, definieren eine neue, auf Bewegung ausgerichtete urbane Bekleidung.



Die Kooperation bietet einzigartige Aktivitäten und Kosmetikgegenstände, inklusive:

Dem neuen Prada-Event “Beyond the Line”: Dieses Event ist eine kreative Neuinterpretation eines der epischsten Snowparks in der Republic. Es ist alleine oder gegen Freunde spielbar und ermöglicht es, die Faction x Prada Linea Rossa Ski, das Riders Republic Jumbo-Bike und das neue Freestyle-Schneemobil kostenlos zu nutzen.

Einem Original-Outfit im Spiel, das exklusiv von Prada für Riders Republic entworfen wurde. Spieler:innen können das Outfit freischalten, indem sie an den wöchentlichen Herausforderungen der Shackdaddy Bandits teilnehmen.

Einem neuen Prada-Sponsorenprogramm mit neuen Ausrüstungsgegenständen wie einem Bike, Skiern, Snowboard und zwei zusätzlichen Original-Prada-Outfits (ab dem 16. Februar erhältlich).

„Wir freuen uns, mit einem so kreativen Unternehmen wie Ubisoft zusammenzuarbeiten und unsere eigene Interpretation der Spielewelt bieten zu können. Bei Riders Republic geht es um Outdoor-Sport und Leistung – die perfekte Ergänzung zur Linea Rossa-Kollektion und ihrer DNA. Technologie und Innovation waren schon immer ein natürlicher Teil von Prada, daher werden wir auch weiterhin neue Szenarien erkunden, wann immer sich interessante Möglichkeiten für die Marke ergeben, um originelle und authentische Erlebnisse zu schaffen“, sagt Lorenzo Bertelli, Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility.



"Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit Prada zusammenzuarbeiten, um originelle Sportoutfits und -ausrüstungen für die Linea Rossa-Kollektion zu entwerfen und diese in Riders Republic zu integrieren", sagt Arnaud Ragot, Game Director bei Ubisoft Annecy. "Wir sind bestrebt, unseren Spieler:innen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Erlebnis im Spiel zu bieten und freuen uns darauf, zu erfahren, wie sie diese aufregenden neuen Inhalte und die originelle In-Game-Kollektion finden werden."

Quelle: Ubisoft