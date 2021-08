Riders Republic ist in die offene Beta gestartet XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 13:00 Uhr

Ab sofort und noch bis zum 28. August könnt ihr an der offenen Beta zu Riders Republic teilnehmen - unter anderem auf der Xbox One und der Xbox Series X/S. Schon in der Beta steht die volle Crossplay-Unterstützung zur Verfügung!

Die Open Beta für Riders Republic gibt allen Outdoor-Extremsportfans mit Fahrradrennen, Schnee Tricks und Wingsuit sowie Raketen-Wingsuit einen ersten Blick auf drei Karrieren der verfügbaren Karrieren im Spiel. Spielende treten mit und gegen ihre Freund:innen in den verrücktesten Mehrspieler-Modi an, die im Laufe der Beta freigeschaltet sein werden:



Ab dem 25. August:

Massenstartrennen: Je verrückter, desto besser! In diesen epischen Multisport-Rennen treten mehr als 50 Spieler:innen** gegeneinander an. Neue Rennen erscheinen jede Stunde zufällig auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Bis zu 6 verschiedene Massenstartrennen werden in der Beta verfügbar sein.

Tricks Battle: In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Versus-Modus: Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz.

Ab dem 27. August:

Free-for-All: Spieler:innen stellen sich in 12er-Sessions einer ausgewählten Playlist mit spannenden Events.



Alle Multiplayer-Modi und Karriere-Events können in Gruppen mit bis zu fünf anderen Spielerinnen und Spielern gespielt werden. Rider:innen können die Beta nutzen, um zu trainieren und sich zum ersten Mal beweisen, bevor in der Zukunft weitere anspruchsvolle Wettbewerbe und Events auf sie warten.

Quelle: Ubisoft