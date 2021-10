Resident Evil 7 setzt über 10 Mio. Einheiten ab XBU ringdrossel am Fr, 08.10.2021, 10:15 Uhr

Wie Capcom angibt, konnten von Resident Evil 7 bislang mehr als 10 Mio. Einheiten weltweit ausgeliefert werden. Gezählt wurden sowohl die physischen als auch die digitalen Verkäufe des Spiels, welches am 24.01.17 in Europa in den Handel kam.

Quelle: Capcom