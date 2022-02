Release-Termin zu Lumote: The Mastermote Chronicles bekannt XBU MrHyde am Do, 10.02.2022, 17:15 Uhr

Am 24. März wird Lumote: The Mastermote Chronicles digital für Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Google Stadia veröffentlicht. Das teilten Wired Productions und Luminawesome Games jetzt mit. Natürlich wurde auch ein passender Release Date Trailer mitgeliefert, der euch reichlich Szenen aus dem bunten Platformer zeigt.

Quelle: Wired Productions