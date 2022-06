Accolades-Trailer feiert Erfolg von Lumote: The Mastermote Chronicles XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 11:00 Uhr

Am 21. April erschien unter anderem für die Xbox One der charmante Rätsel-Platformer Lumote: The Mastermote Chronicles. Um die positiven Stimmen der Gamingpresse als auch auf der Spieler zu feiern, wurde nun ein passender Accolades-Trailer veröffentlicht:

Quelle: Wired Productions