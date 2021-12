Lumote: The Mastermote Chronicles erscheint in 2022 XBU MrHyde am Fr, 24.12.2021, 12:35 Uhr

Das Spiel Lumote: The Mastermote Chronicles wurde nun von Wired Productions und Entwickler Luminawesome Games Ltd angekündigt. Es wird im kommenden Jahr auf Xbox One, Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 digital erscheinen. Für 19,99 Euro soll es einen hübschen Rätsel-Plattformer geben.

Quelle: Wired Productions