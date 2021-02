Wie Chromatic Games nun mitteilten wird Dungeon Defenders: Awakened am 17. März für Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen digital erscheinen. Alle Inhalte, die man für den PC von Steam her kennt, werden auch auf unserer Plattform verfügbar sein. Spielt alleine oder mit bis zu vier Spielern online im CoOp-Modus.

Quelle: Chromatic Games