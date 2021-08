Kostenloser Inhalt für Dungeon Defenders: Awakened XBU MrHyde am Fr, 06.08.2021, 10:30 Uhr

Das Tower-Defense-RPG Dungeon Defenders: Awakened ist nun für Nintendo Switch erschienen und zeitgleich hat man mit "The Lycan's Keep" einen kostenlosen Inhalt für alle Plattformen veröffentlicht. Neben einigen Updates am Menü Interface gibt es auch neue Items, Tiere oder Waffen Sets. Hier gibt es ein passendes Video zum Update:

Quelle: Chromatic Games