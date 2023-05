Release-Termin von Armored Core VI: Fires of Rubicon bekannt XBU MrHyde am Di, 02.05.2023, 17:15 Uhr

Bandai Namco Europe und FromSoftware geben bekannt, dass ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON am 25. August 2023 erscheinen wird. Aus der 25-jährigen Entwicklungserfahrung mit dem Franchise ARMORED CORE und den Actionspielen ELDEN RING sowie DARK SOULS entsteht ein Spiel voller Mech-Action inklusive rasanten Kämpfen, detaillierten Anpassungsmöglichkeiten und spannenden Bosskämpfen.



ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam und kann ab sofort vorbestellt werden. Das Spiel wird Teil von PlayStation Free Upgrade und Xbox Smart Delivery sein.



Auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 wurde die geheimnisvolle neue Substanz „Coral“ entdeckt. Als Energiequelle sollte sie die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit drastisch verbessern. Stattdessen löste sie eine Katastrophe aus, die den Planeten und die umliegenden Sterne mit Flammenstürmen geißelte und in ein brennendes Sternensystem verwandelte. Fast ein halbes Jahrhundert später wurde Coral auf dem durch die Katastrophe verseuchten Rubicon 3 wiederentdeckt. Nicht von der Erde stammende Konzerne und Widerstandsgruppen kämpfen um die Kontrolle über die Substanz. Die Spieler infiltrieren Rubicon als unabhängige Söldner und geraten in den Krieg der Konzerne und anderer Fraktionen um die Substanz.

