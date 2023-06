Fünf Minuten Gameplay zu Armored Core VI: Fires of Rubicon veröffentlicht XBU ringdrossel am Fr, 30.06.2023, 10:15 Uhr

Der japanische Publisher Bandai Namco hat gemeinsam mit dem Entwicklerstudio FromSoftware einen knapp 5 Minuten langen Trailer zum kommende Mech-Spektakel Armored Core VI: Fires of Rubicon ins Nezt gestellt. Darin ist brandneues actionreiches Gameplay zu sehen, das weitere Eindrücke vom Look and Feel ermöglicht.

Quelle: BandaiNamco