Armored Core VI: Fires of Rubicon erhält Hands Off Preview-Trailer XBU ringdrossel am Di, 11.07.2023, 10:45 Uhr

Die Entwicklerschmiede FromSoftware zeigt gemeinsam mit dem Publisher Bandai Namco einen neuen Hands Off Preview-Trailer zum kommenden Mech-Action-Shooter Armored Core VI: Fires of Rubicon in dem Fetzen bzw. Roboterteile fliegen.

Quelle: BandaiNamco