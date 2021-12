Release-Termin für Phantom Breaker Omnia steht fest XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 15:00 Uhr

Wie Rocket Panda Games und Entwickler MAGES jetzt mitteilten, soll Phantom Breaker Omnia am 15. März 2022 für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam (PC) erscheinen. Die weiteren Infos:



Phantom Breaker: Omnia ist ein umfangreiches Update für Phantom Breaker: Extra, ein 2D-Anime-Kampfspiel, das 2011 nur in Japan veröffentlicht wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird dieses Kapitel für westliche Zuschauer verfügbar sein, einschließlich neuer Charaktere, Full-HD-Grafik, und vielem mehr!



"Heute freut sich das Team, das Release-Datum von 'Phantom Breaker: Omnia' bekanntzugeben", sagte M. Panda, Executive Panda und Mitbegründer von Rocket Panda Games. „Das Hinzufügen neuer Charaktere, Features und Updates zum Spiel hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet – aber für unser erstes selbst veröffentlichtes Spiel mussten wir sicherstellen, dass wir das Spiel nach besten Kräften produzieren. Das ‚Phantom Breaker: Omnia’-Projekt hat sich weit über einen einfachen Port hinaus entwickelt und ist zu einem verbesserten und vollständigen Phantom Breaker-Erlebnis geworden. Das Feuer in all unseren Herzen wird nächsten März brennen!"



Phantom Breaker: Omnia wird der erste Kampfspieltitel des Franchise sein, der nach der erfolgreichen Veröffentlichung des 2D-Side-Scrolling-Beat-’em-Up-Spin-offs Phantom Breaker: Battle Grounds im Jahr 2013, das über 400.000 Mal verkauft wurde, im Westen veröffentlicht wird.



Im Spiel erscheint ein mysteriöser Mann, der nur als "Phantom" bekannt ist, in Tokio, um verletzliche Jugendliche dazu zu bringen, gegeneinander zu kämpfen, und verleiht ihnen mystische Waffen von großer Stärke, die als "Fu-mension-Artefakte" bekannt. Im Gegenzug erfüllt er ihre Wünsche, wenn sie überleben sollten. Die heftigen Zusammenstöße zwischen diesen Artefakten verursachten Verzerrungen in der Raumzeit, die die Grenzen zwischen Paralleluniversen beeinträchtigten. Der Zusammenbruch dieser Paralleluniversen würde letztendlich das Siegel brechen und die zerstörerischen Kräfte von Phantom entfesseln.

Quelle: Rocket Panda Games