Phantom Breaker: Omnia enthüllt den Titelsong XBU MrHyde am Mi, 16.02.2022, 11:00 Uhr

Der Publisher Rocket Panda Games und Entwickler MAGES haben jetzt den Titelsong zum kommenden Spiel Phantom Breaker: Omnia veröffentlicht. "Let it All Burn" wird euch im folgenden Video vorgestellt und wird von Sängerin, Synchronsprecherin, YouTuberin und Streamerin AmaLee (LeeandLie) performt. Er wurde von Epsilon Zero komponiert und arrangiert und die Texte kommen von Jamison Boaz.



Phantom: Breaker Omnia erscheint am 15. März 2022 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam (PC).

Quelle: Rocket Panda Games