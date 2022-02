Phantom: Breaker Omnia erhält neue Charaktere XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 17:15 Uhr

Rocket Panda Games und MAGES freuen sich, ankündigen zu können, dass zwei brandneue Charaktere der Liste von Phantom: Breaker Omnia beitreten, dem neuesten Teil der beliebten Phantom Breaker 2D-Anime-Kampfsaga. Die neuen Helden sind erhältlich für Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und Steam (PC) am 15. März 2022.



Artifactor: Ein kapriziöse kosmische Architekten, die einer gottähnlichen Rasse von Wesen, die als Reverants bekannt sind, angehört. Als eine ursprünglichen Schöpfer*innen des Universums schuf sie die sogenannten „Fu-mension-Artefakte“ – mystische Waffen von großer Stärke – die verwendet wurden, um die Realität, wie wir sie kennen, zu konstruieren. Sie ist derzeit die einzige bekannte Reverant, die noch existiert.



Maestra: Sie lebte einst in Mikotos Fu-mension-Artefakt, Maestro, bis Mikotos Wunsch, nicht zu kämpfen, sie ins Leben rief. Obwohl sie außerhalb des Kampfes naiv und etwas ungeschickt ist, kämpft sie tapfer an Mikotos Stelle und liebt ihre Herrin sehr. Sie unterstützt Mikoto und bleibt stets an ihrer Seite.



„Es war eine extrem lange Reise“, sagte Produzent SakariP, „aber ich bin begeistert, endlich unsere neuen Charaktere in ‚Phantom Breaker: Omnia‘ vorzustellen. Im Namen des Entwickler*innenteams hoffe ich, dass Omnia alle Erwartungen der leidenschaftlichen Phantom Breaker-Fans erfüllt und dass wir die Phantom Breaker-Saga gemeinsam weiter aufbauen können."

Quelle: Rocket Panda Games