Release-Termin für Eiyuden Chronicle: Rising bekannt

505 Games gibt bekannt, dass das 2,5D Action-RPG Eiyuden Chronicle: Rising am 10. Mai 2022 erscheinen wird. Das begleitende Prequel zum kommenden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes wurde in Zusammenarbeit mit Rabbit & Bear Studios unter der Leitung von Yoshitaka Murayama, einem der Schöpfer von Suikoden und NatsumeAtari entwickelt. Eiyuden Chronicle: Rising erscheint für alle gängigen Plattformen sowie ab dem ersten Tag für den Xbox und PC Game Pass.



Nachdem ein gewaltiges Erdbeben Runenhügel tief unter einer Stadt an der abgelegenen Grenze von Allraan, bekannt als Neu-Nevaeh, zum Vorschein gebracht hat, kommen Glückseligkeit suchende Abenteurer und Händler aus der ganzen Welt. Unter ihnen treffen drei Helden aufeinander. Die Plünderin CJ und der tierische Söldner Garoo hoffen, die Runenlinse, eine unterirdische Quelle der Magie, abbauen zu können. Die magiebegabte Isha will als junge stellvertretende Bürgermeisterin ihre Stadt wiederaufbauen.

In den Ruinen dieser Welt finden die Kämpfe von Rising statt. Mit CJs Kletteräxten kann schnell zugeschlagen werden, Ishas Zaubersprüche lassen sich aus der Ferne schleudern und Garoos gigantisches Schwert bestraft die Feinde. Die fantasievollen Bosse lassen sich nur bezwingen, indem zwischen den Charakteren gewechselt wird, um verheerende Link-Attacken mit den Spezialitäten der einzelnen Helden zu kombinieren, während man sich durch malerische 2,5D-Umgebungen bewegt.



Gleichermaßen ist das Plündern von Dungeons und Sammeln von Materialien notwendig, um Neu-Neveah zu seiner früheren Pracht zu verhelfen – und um zum Launch von Hundred Heroes 2023 von den Vorteilen zu profitieren. Zu den Cross-Inhalten gehören spezielle kosmetische Gegenstände, wertvolle Ausrüstung und Handelswaren. Spieler:innen können eine persönliche Note in der Welt von Eiyuden Chronicle hinterlassen, indem sie bestimmte Waffen und Köstlichkeiten in Rising benennen, die im nächsten Jahr in Hundred Heroes übernommen werden.



In den Runenhügeln verbirgt sich eine tief verwurzelte Verschwörung mit fatalen Auswirkungen auf das Universum von Eiyuden Chronicle. Die Ereignisse in Rising bereiten auf die Handlung und das Welten umspannende Abenteuer von Hundred Heroes vor.

Quelle: 505Games