Rekordsenkungen werden im September für NVIDIA GeForce RTX 30 und AMD Radeon RX 60 Grafikkarten erwartet XBU MrHyde am Mo, 05.09.2022, 14:40 Uhr

Ein aktueller Bericht von NVIDIA zeigt, dass sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage befindet, und die pessimistischen Aussagen des Managements stimmen die Anleger nicht gerade froh. Jensen Huang hat sich eindeutig nicht auf einen Sommer wie diesen vorbereitet, aber die Dinge sind schief gelaufen. Es ist bekannt, dass der Nettogewinn im zweiten Quartal um 72 % eingebrochen ist, aber die Zahlen für Juli-September werden noch tiefer einbrechen. Nach Ansicht von Experten gibt es mehrere Gründe für die aktuellen Ereignisse. An erster Stelle steht der Rückgang des Kryptowährungsmarktes.

Bitcoin, von dem so viele Menschen mit Biticodes profitieren, erreicht keine Rekordwerte, und die Anleger haben den Großteil ihres Geldes in zuverlässigere Anlagen abgezogen. Im Moment können die traditionellen Börsen noch als solche betrachtet werden, aber Analysten glauben, dass der Wertpapiermarkt vor einem Umbruch steht. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um über die sich abzeichnende Wirtschaftskrise in den USA nachzudenken. Eine Leitzinserhöhung wird im September stattfinden.

Wenn man sich die Preise der wichtigsten Kryptowährungen ansieht, hat selbst die Erwähnung dieser Tatsache bereits zu einem Preisverfall bei Bitcoin geführt. Bei Ether sieht es sogar noch schlimmer aus, denn er war die Münze, die als Mainstream-Miner angesehen wurde, der Grafikkarten aufkauft. Die Umstellung auf PoS wird in der ersten Septemberhälfte erfolgen, und niemand wird etwas verschieben. All dies dämpft die Pläne der Minenbetreiber, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen, da bald Millionen von Grafikchips auf dem Sekundärmarkt auftauchen könnten. Die einzige Chance, die eine solche Überraschung für NVIDIA verzögern könnte, ist, dass Miner ihre Kapazitäten auf eine andere Kryptowährung verlagern.

Der Bericht über die Grafikkartenverkäufe für das dritte Quartal wird erst Ende Oktober verfügbar sein, aber NVIDIA hat bereits heute Daten über die Auslieferungen von Grafikchips. Darüber hinaus erhält das Unternehmen ständig Beschwerden von Partnern, die nicht in der Lage sind, ihre Grafikkartenbestände abzusetzen. Vielleicht haben Sie gelesen, wie aktiv Jensen Huang den ganzen August über die empfohlenen Preise für die aktuelle Generation von Grafikchips gesenkt hat. Die fettesten Rabattangebote gab es vor allem in den USA, und eines der Probleme war NVIDIAs Zögern, die empfohlenen Preise für Grafikkarten im mittleren und mittleren Preissegment zu senken. Die GeForce RTX 3050 zum Beispiel wird selbst in den USA für weit mehr als die beworbenen 250 Dollar verkauft.

Brancheninsider haben neue Beweise für NVIDIAs Entschlossenheit, die Preise zu senken, ausgegraben. Es zeigt sich, dass die Lagerbestände nur langsam abgebaut werden und das Tempo weit unter den Erwartungen liegt. Hatte jemand wirklich gehofft, dass sich Gamer auf die 1.300 Dollar teure GeForce RTX 4090 Ti stürzen würden? Die Kaufkraft der Computerspieler in den USA mag höher sein als in Europa, aber auch dort ziehen es die Spieler vor, so wenig wie möglich für virtuelle Unterhaltung auszugeben. Aufgrund der fehlgeschlagenen Rabattpolitik im August wird sich das Fest der Schnäppchenpreise im September nicht nur fortsetzen, sondern noch intensivieren. Insider haben keine genauen Details darüber, ob die Mittelklasse es auf die Liste schafft, aber es würde Sinn machen, eine GeForce RTX 3060 für 300 Dollar zu sehen. Eigentlich wäre es an der Zeit, den Preis auf 250 Dollar für Evergreen zu senken, aber Jensen Huang hat eindeutig ein Problem damit, zu verstehen, was auf dem Markt vor sich geht.

So erklärte er kürzlich, dass eine Grafikkarte genauso viel kosten sollte wie eine Spielkonsole. Auf welcher Grundlage der Leiter der NVIDIA kam zu solchen Schlussfolgerungen ist nicht angegeben, in der Tat, sprach er ausführlich über den Wert eines Grafik-Chip in einem System, das Vergessen über den Prozessor, RAM und sogar ein Solid State Drive. Die Gier der Großkonzerne hat den Markt in letzter Zeit behindert, aber die gute Nachricht ist, dass AMD sich dem großen Ausverkauf im September anschließen wird. Dies wird für mehr Schwung sorgen und auch zu Wettbewerb führen.

Quelle: XBU