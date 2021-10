Rabe Munin steigt bei Brawlhalla ein XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 14:30 Uhr

Mit Munin schafft es die insgesamt 54. Legende in das Prügelspiel Brawlhalla. Der weibliche Rabenvogel teilt gerne mit gewaltigen Riffs und musikalischer Energie aus. Ein neuer Trailer zeigt ihre Durchsetzungsfähigkeit!

Die Band Ravenqueen, bestehend aus Munin und ihrer Schwester Hugin, liefert ein explosives und farbenfrohes Duo. Munin ist bereit Lärm zu machen und die Spieler:innen auf ein Rockkonzert mitzunehmen. Munin ist für 7200 Gold erhältlich, sowie die Skins Hugin, DJ Hugin, und Magpie Munin für jeweils 140 Mammoth-Münzen.



Munins sechs Signature-Attacken sind:

Sensen-Signatures Seitliche Signature-Bewegung – Munin führt einen klassischen Rock 'n' Roll-Power-Slide aus und spielt ein riesiges Riff mit ihrer Sense. Die Schallwellen und Noten bewegen sich spiralförmig nach vorne und schalten ihre Gegner aus. Neutrale Signature-Bewegung – Munin führt einen gewaltigen Hieb mit einem Energie-Musikstab aus und schleudert Gegner bei einem Treffer nach oben und weg. Abwärts Signature-Bewegung – Munin springt zurück und schlägt einen gewaltigen Power-Akkord musikalischer Energie nach unten. Die Musik kann vom Boden abprallen, wenn sie ihn trifft.

Bogen-Signatures Seitliche Signature-Bewegung – Munin beschwört einen Musikstab, springt darüber und feuert Noten ab, die bei Berührung explodieren. Neutrale Signature-Bewegung – Munin schießt eine Luftdruckwelle musikalischer Energie nach oben, die schnell explodiert. Abwärts Signature-Bewegung – Munin springt und nimmt eine Pose ein, wobei sie Energie-Achtelnoten aus der Absprungsstelle schießt.



Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 70 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

Quelle: Ubisoft