Pressestimmen im Accolades-Trailer zu Vampire: The Masquerade - Swansong XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 13:45 Uhr

Vampire: The Masquerade - Swansong ist rund einen Monat erhältlich, da passt es doch gut, einen Accolades-Trailer zu veröffentlichen, der das Presseecho zum Spiel abbildet. Und vielleicht bekommt ihr anschließend ja Lust, das Spiel für Xbox One, Xbox Series X/S und Co. anschließend auszuchecken.

Vampire: The Masquerade – Swansong ist das neue narrative Rollenspiel vom Studio Big Bad Wolf, das auch für die Entwicklung von The Council bekannt ist. Mysteriöse Attentäter haben die Bostoner Camarilla angegriffen – einen Geheimbund, dem die meisten Vampire der Stadt angehören. Galeb, Emem und Leysha werden von Hazel, Prinz der Bostoner Camarilla, damit beauftragt, die Identität der Angreifer und die Motive für den Großangriff herauszufinden. Der Auftrag ist einfach: infiltrieren, nachforschen und Antworten finden, wenn nicht anders möglich auch mit Hilfe übernatürlicher Kräfte.

Vampire: The Masquerade - Swansong bietet einen neuen Ansatz für erzählerische Rollenspiele:

Jeder Charakter hat seine eigene Persönlichkeit, Moralvorstellungen und Dilemmata

Ein storybasiertes Spiel mit mehreren Handlungssträngen, in denen Entscheidungen Konsequenzen haben

Jeder der drei Helden verfügt über einen Charakterbogen mit Eigenschaften, Fertigkeiten und Disziplinen, die sich basierend auf Entscheidungen verändern lassen

Originelles Gameplay, bei dem jede Dialogkonfrontation die Geschichte weiterbringt

Eine beklemmende Atmosphäre und ein mysteriöses Universum, getreu dem Tabletop-Rollenspiel

Originale Soundtracks des bekannten Komponisten Olivier Derivière

Mit mehr als 15 unterschiedlichen Enden für die Hauptcharaktere sowie für das Schicksal von Boston’s Camarilla, ist jede Reise durch das narrative Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Swansong ein eigenes Abenteuer.

Vampire: The Masquerade – Swansong ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (Epic Games Store) erhältlich. Eine Nintendo Switch Version erscheint später im Jahr 2022.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: NACON