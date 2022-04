Der Vorbestellungs-Trailer zu Vampire: The Masquerade - Swansong XBU MrHyde am Fr, 08.04.2022, 16:25 Uhr

Am 19. Mai 2022 wird Vampire: The Masquerade - Swansong für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen. Der neue Trailer "The Night Has Come" soll euch schon mal Lust auf den Titel machen.

Quelle: Nacon