Plunder Panic erscheint im kommenden Jahr XBU MrHyde am Mi, 18.08.2021, 16:30 Uhr

Im ersten Quartal 2022 soll Plunder Panic für Konsolen erscheinen, nachdem es dann bereits im September auf PC via Team verfügbar sein wird. Das neue Entwicklerstudio Will Winn Games stellt den Titel im folgenden Trailer kurz vor. Bis zu 12 Spieler gleichzeitig werden in Multiplayer-Schlachten im Pixel-Look gegeneinander antreten.

Quelle: Will Winn Games