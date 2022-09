Hier ist der Plunder Panic Launch-Trailer XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 14:15 Uhr

Der Piraten-Mehrspielerspaß Plunder Panic ist mittlerweile in den Xbox Hafen eingefahren. Bis zu 12 Spieler können lokal oder online lustige Schlachten an Deck austragen. Wie das aussieht, zeigt das folgende Release-Video von Will Winn Games.

Quelle: Will Winn Games