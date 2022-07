Plane die Flucht mit der Escape Academy XBU MrHyde am Fr, 15.07.2022, 18:00 Uhr

Escape Rooms sind ein toller Zeitvertreib und in vielen Städten nicht nur bei Jugendlichen sehr beliebt. Mit Escape Academy werden Teamwork und knifflige Rätsel jetzt auch auf Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Steam und im Epic Games Store für 19,99€ möglich sein. Das Spiel ist auch im Xbox Game Pass erhältlich.



Die weiteren Infos:



In intensiven Szenarien voller epischer Rätsel können Spieler ihre Rätsel-Skills entweder alleine oder mit Freunden im kooperativen Multiplayer Modus beweisen. Egal ob Online-, Dual-Screen-Multiplayer oder in der lokalen Runde, alle müssen zusammenarbeiten, um den Räumen der Escape Academy zu entkommen. Inmitten des eigenen Wohnzimmers tauchen die Spieler in die Welt der hochangesehenen Escape Academy ein, die von unerbittlichen Rivalitäten und einer Vielzahl von Rätseln geprägt ist.



„Wir wollten ein Spiel entwickeln, das auf dem bekannten Escape Room-Genre basiert - und haben schnell festgestellt, dass wir im digitalen Raum praktisch alles bauen können“, sagt Wyatt Bushnell, Mitgründer von Coin Crew Games. „Bei der Erstellung eines digitalen Escape Rooms entfallen alle physischen Einschränkungen - man muss sich nicht mehr um die Sicherheit der Spieler sorgen oder darum, ob sie vielleicht ein Gemälde von der Wand reißen würden. Wir konnten uns einfach darauf konzentrieren, etwas zu bauen, das Spaß macht: Lassen wir den Spieler einen Wasserturm erklimmen, der sich langsam mit Wasser füllt! Die Crew liebte diese Freiheit bei der Entwicklung von Escape Academy.“



„Bei der Arbeit an Escape Academy konnten wir unsere gesammelte Erfahrung beim Bau von physischen Attraktionen mit unseren Fähigkeiten im Bereich Videospiele kombinieren und das Ergebnis ist wirklich einzigartig geworden“, so Mike Mohammed Salyh, Mitgründer von Coin Crew Games. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, Spieler beim Lösen unserer Escape Rooms zu beobachten, sowohl digital als auch in der Realität und zu studieren, wie sie denken. Ich bin wirklich stolz darauf, dass Escape Academy dem Genre treu bleibt, denn es hat viel Spaß gemacht, das klassische Konzept in ein riesiges Format zu bringen.“



Nach dem Abschluss des Basisspiels können Fans ihre Ausbruch-Serie mit dem Escape Academy Season Pass fortsetzen. Dieser Season Pass wird nach der Veröffentlichung zwei große DLC-Erweiterungen für das Spiel enthalten: Escape from Anti-Escape Island und Escape from the Past. Beide Erweiterungen führen die Spieler auf ein wildes Abenteuer voller bekannter Gesichter, neuer Verbündeter und skrupelloser Schurken. Beide DLCs enthalten je fünf brandneue Escape Rooms mit insgesamt zehn liebevoll gestalteten Räumen. Zusätzlich können die Spieler mit der Escape Academy Deluxe Edition, die das Grundspiel und den Season Pass enthält, dank über 20 meisterhaft gestalteten Escape Rooms ein erweitertes Escape Academy Erlebnis genießen.

