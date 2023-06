Mitte Juli erscheint zweiter DLC für Escape Academy XBU MrHyde am Sa, 03.06.2023, 15:00 Uhr

Coin Crew Games und die Publisher iam8bit und Skybound Games kündigen an, dass der zweite DLC zu Escape Academy unter dem Titel „Escape from the Past“, am 19 Juli erscheint. Auf die Spieler warten fünf neue Level, die ordentlich Hirnschmalz erfordern, um ein „Wer hat‘s getan“–Mysterium zu lösen. Der DLC mit dem neuen Ansatz für das Escape Room-Format erscheint ohne weitere Kosten für alle, die den Escape Academy Season Pass besitzen. Spieler können außerdem die neuen Inhalte separat zum Preis von 9,99€ erwerben.

Quelle: iam8bit, Inc.