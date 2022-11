Erster DLC für Escape Academy veröffentlicht XBU MrHyde am Fr, 11.11.2022, 16:40 Uhr

Coin Crew Games veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit den Publishern iam8bit und Skybound Games den ersten DLC von Escape Academy – Escape From Anti-Escape Island für Xbox, PlayStation und dem PC. Nachdem das erste Jahr der Escape Academy überstanden ist, ist es an der Zeit die Seele baumeln zu lassen. Zumindest ist das der Plan. Nachdem der Escape Jet über einer verlassenen Insel abstürzt, liegt es an den Spielenden, fünf brandneue Escape Room Level zu lösen und das nächste Kapitel der Escape Academy zu meisten – komplett mit originaler Musik von doseone.



Seit dem Release vor vier Monaten konnte Escape Academy bereits über eine Million Spielende über alle Plattformen hinweg begeistern. Coin Crew Games hat den Plan, Escape Academy weiterhin zu supporten und Anfang 2023 ein gratis Inhaltsupdate zu veröffentlichen. Außerdem erscheint im Frühjahr nächsten Jahres ein weiterer DLC, der ohne zusätzliche Kosten für Season Pass Besitzer verfügbar sein wird.

Quelle: iam8bit, Inc.