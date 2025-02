Piratenkönig Samoa Joe präsentiert sich im Hawaii-Trailer XBU MrHyde am Di, 11.02.2025, 17:15 Uhr

Verpasst auf keinen Fall den neuesten Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii mit dem Piratenkönig Raymond Law, gespielt von AEW-Profiwrestler Samoa Joe, der nun veröffentlicht wurde. Im Trailer gewährt der Piratenkönig den Zuschauern einen Einblick in das Abenteuer, das Majima und seine Crew erwartet sowie erste Eindrücke zu noch nicht erzählten bevorstehenden Geschichten und Abenteuern.

Quelle: SEGA