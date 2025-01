Neues Gameplay-Material zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii XBU MrHyde am Mo, 13.01.2025, 13:10 Uhr

Der Like a Dragon Direct-Livestream von SEGA und RGG Studio fand letzte Woche statt und enthüllte verschiedene Updates und neues Gameplay-Material aus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Der Livestream zeigte Updates zu den verschiedenen Schauplätzen des Spiels und einen genaueren Blick auf die Kampfsysteme (zu Lande und zu Wasser!), die Schiffsanpassung, den Aufbau der Crew, Nebenerfahrungen und vieles mehr! Außerdem wurde New Game+ als kostenloses Update für die Zeit nach der Markteinführung angekündigt.



Die Spieler und Spielerinnen werden nicht lange warten müssen, um sich mit Majima und seiner Crew auf diese epische Reise zu begeben - Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und via Steam.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: SEGA