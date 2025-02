Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist verfügbar XBU MrHyde am Do, 27.02.2025, 16:45 Uhr

Das Piratenabenteuer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist mittlerweile für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows und Steam (PC) erhältlich. Ryu Ga Gotoku Studio und SEGA haben außerdem das New Game Plus als Teil eines Day-1-Patches veröffentlicht.



New Game+ ermöglicht es den Spielern, das Spiel von Anfang an zu starten und dabei Geld, Ruhm und die Fähigkeiten von Majima und der Crew aus den abgeschlossenen Story-Speicherdaten zu übernehmen. (Der Story-Fortschritt wird zurückgesetzt.) Der Patch enthält außerdem eine englische und chinesische Sprachausgabe sowie weitere technische Anpassungen.

Quelle: SEGA