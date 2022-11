Persönliche Vulkan Vegas Bewertung eines Bestandskunden XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 11:20 Uhr

Ich muss euch Spielern da draußen ja mal eins sagen. Eine persönliche Bewertung als Bestandskunde zu Vulkan Vegas online zu veröffentlichen, ist gar nicht so einfach. Klar, hätte ich meinen persönlichen Eindruck einfach auf meinen Blog schreiben können, aber würdet Ihr den wirklich finden? Ich habe zwar einen Blog, aber nutze ich den eigentlich nur privat für meine Freunde und Familie. Das ist auch bereits der erste Punkt, an dem ich mich von meinen Freunden und meiner Familie unterscheide: Sie können meine Leidenschaft zum Spielen nicht wirklich teilen. Zwar spielen sie auch gerne, aber sind das dann doch eher Videospiele. Kartenspiele finden sie langweilig, Roulette iive in einem Online Casino irgendwie komisch und Slots sind ihnen erst recht zu eintönig. Allein deshalb sah ich kaum einen Sinn, meinen eigenen Bewertungsbericht dort auf meinem Blog zu teilen.



Also setzte ich mich mit diversen Personen in Verbindung, von denen man ausgehen würde, dass die mir bei der Veröffentlichung meines eigenen Testberichts behilflich sein könnten. Ich könne meine Bewertung ja bei einer der vielen Erfahrungsseiten einstellen. Als ich da anfing, meine Bewertung in die Kommentare zu schreiben, war ich schnell bei der maximalen Anzahl der Zeichen angelangt, die man dort schreiben kann. Lange Rede, kurzer Sinn - gut Ding will Weile haben und endlich kam ich an die richtige Kontaktperson. Ich hoffe, Ihr werdet genauso jubeln wie ich, als ich endlich die Nachricht erhalten habe - jedoch mehr über meine Bewertung.

Was halte ich vom Willkommensbonus?

Als Bestandsspieler könnte mich der Willkommensbonus bei Vulkan Vegas kaum mehr jucken. Er geht mich nichts mehr an, nachdem man ohnehin nur einmal davon profitieren kann. Aber war es der Willkommensbonus, der mich erst auf Vulkan Vegas neugierig gemacht hat.



Vulkan Vegas bietet nicht nur einen einfachen Willkommensbonus, wenn man sich dort registriert und das erste Mal in seinem Leben dort etwas einzahlt. Nein, es ist ein ganzes Paket mit Boni, die ich damals sowohl für meine erste als auch zweite Einzahlung erhalten habe. Auf die erste Einzahlung habe ich einen 100 % Bonus erhalten plus 25 Freispiele. Das ist soweit ganz akzeptabel, sodass ich das natürlich gemacht habe. Bei der zweiten Einzahlung muss man genau aufpassen. Den Match-Bonus erhält man abhängig von dem Betrag, den man einzahlt. Wenn man bei der zweiten Einzahlung nur 30 Euro auf den Weg schickt, erhält man nur einen 125 % Bonus und 50 Freispiele. Das war mir zu wenig, da wollte ich das Willkommenspaket doch richtig ausnutzen und entschied mich lieber, 100 Euro einzuzahlen. Ab 50 Euro erhält man nämlich einen 200 % Bonus und 100 Freispiele zusätzlich. Besser wäre gewesen, wenn ich 350 Euro eingezahlt hätte, weil man den Bonus bis zu einem Betrag von 700 Euro erhält. So dick war mein Portemonnaie aber nicht.

Aktionen für den aktiven Spieler

Als aktiver Spieler möchte man in einem Online Casino gerne etwas geboten bekommen. Es ist eine Sache, sich dort einfach zu unterhalten und seine liebsten Spiele zu spielen. Aber möchten wir als Spieler auch ein paar weitere Vorteile erhalten, die man so im Casino vor Ort nicht erhält. Das wären beispielsweise Einzahlungsboni.



Normale Casinos warten hier mit Reload-Boni und Turnieren auf und das war’s meisten. Vulkan Vegas bietet samstags einen speziellen Bonus zum Wochenende. Und zwar erhält man einen Bonus, wenn man über den Tag verteilt fünf Einzahlungen macht. Der liegt sogar bei 1.000 Euro. Das ist eine ansehnliche Summe, um sich das Wochenende interessanter zu gestalten und es klappt jeden Samstag.



Montags erhält man sogar Cashback. Was ich in der letzten Woche verloren habe, erhalte ich am Montag als Cashback zurück. Nun, es sind nicht meine Verluste komplett gedeckt, aber zumindest ein Teil von ihnen, sodass ich mit dem Cashback wieder weitermachen kann. Das finde ich sehr rücksichtsvoll von Vulkan Vegas und zeigt, dass man dort gern an die Spieler zurückgibt.

Meine Gewinnauszahlungen

Ich bin bereits eine Weile aktiver Spieler bei Vulkan Vegas. Bisher muss ich gestehen, dass ich den Kundenservice kaum genutzt habe, weil ich einfach keine Probleme in dem Online Casino hatte. Nur einmal brauchte ich deren Hilfe und dabei ging es gleich um die Auszahlung meiner Gewinne.



Ihr wisst ja, dass meine Familie nichts von meiner Leidenschaft zum Spielen hält. Deswegen zahle ich immer über eine E-Wallet ein, von der meine Frau nichts weiß. Als ich beim Poker einen ordentlichen Gewinn gemacht habe, wollte ich mir den Gewinn auf unser Konto auszahlen lassen und sie damit überraschen. Das funktionierte nicht. Ich frug beim Service nach und erfuhr, mein Gewinn kann nur dorthin ausgezahlt werden, von wo ich was eingezahlt habe. Die waren dabei wirklich sehr freundlich und haben mir erklärt, warum. Na gut, aber das funktionierte dann immerhin und schwups - mein Gewinn war innerhalb weniger Minuten ausgezahlt. Davon habe meiner Frau erstmal einen Thermomix gekauft. Hat sie mir geglaubt, dass ich den von meinem Gewinn geholt habe und sie noch auf ein romantisches Wochenende vom Gewinnbetrag eingeladen wird? Nein. Aber gut, ich bin soweit happy bei Vulkan Vegas.

Quelle: Gastbeitrag