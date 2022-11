Pentiment von Obsidian Entertainment ist ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Mi, 16.11.2022, 11:30 Uhr

Pentiment ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, via Steam und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar. In diesem narrativen Abenteurer tauchst Du ein in eine mittelalterliche Kriminal-Geschichte, die im historischen Oberbayern des 16. Jahrhunderts spielt.



In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen in der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen.

Deine Zeit für die Ermittlungen ist begrenzt, entscheide daher klug, welchen Bildungshintergrund und Lebensstil Du wählst – sie haben Einfluss auf die Ermittlungsmethoden, die Dir zu Verfügung stehen. Nutze Deinen Verstand und präsentiere die Ergebnisse Deiner Ermittlungen. Doch Vorsicht: Jede Entscheidung und jede Anschuldigung zur Lösung des Kriminalfalls hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken.



Game Director Josh Sawyer ließ sich bei der Entwicklung des Spiels von mittelalterlichen Buchmalereien, Holzschnittdrucken und der Menschheitsgeschichte inspirieren. Der Schauplatz von Pentiment ist einer bunten Mischung aus fiktiven Romanen und Sachbüchern nachempfunden.

Quelle: Xbox Game Studios