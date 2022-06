Pentiment versetzt euch in die frühe Neuzeit Bayerns XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 10:30 Uhr

Wir reisen in Pentiment in die Vergangenheit. Euch erwartet eine fantastische Geschichte voller Mythen, angesiedelt im Bayern des 16. Jahrhunderts. Inspiriert wurden die Entwickler von Obsidian für das PC- und Xbox-exklusive Spiel von mittelalterlichen Buchmalereien, Holzschnittdrucken und der Menschheitsgeschichte - und das sieht man.

In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Bauern und Bäuerinnen, Dieb*innen, Handwerker*innen, Mönche, Nonnen, Adlige und sogar Heilige müssen untersucht und befragt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Es liegt an Dir, Andreas' Entscheidungen zu lenken: von seinem Bildungshintergrund und seinem Lebensstil bis hin zur Art und Weise, wie er die Morde untersucht. An einem Tag gräbt er vielleicht einen toten Mönch auf dem Friedhof der Abtei aus, am nächsten lauscht er vielleicht dem Bauernklatsch bei der Damenspinnerei. Jede Entscheidung und jede Anschuldigung hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken.

Pentiment erscheint im November 2022 auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10/11 und Steam zu einem Preis von 19,99 Euro. Und natürlich ist Pentiment pünktlich zum Release auch im Xbox Game Pass und PC Game Pass verfügbar.

Quelle: Microsoft