Der Pentiment-Soundtrack kommt auch auf Vinyl
Mi, 28.12.2022, 10:30 Uhr

Obsidian Entertainment gibt die Veröffentlichung des Soundtracks von Pentiment bekannt, der auf einigen Streaming-Plattformen verfügbar ist - ein Doppelalbum auf Vinyl wird im Jahr 2023 erscheinen.

Die Pressemeldung dazu:

Passend zum Kunststil des Spiels wollte das Pentiment-Team sicherstellen, dass der Soundtrack die Instrumente und die Musik des Europas des 16. Jahrhunderts widerspiegelt. Um dies zu erreichen, arbeitete das Team mit dem Ensemble für Alte Musik Alkemie zusammen. Mit Schalmeien, Drehleiern und unzähligen anderen historischen Instrumenten komponierte Alkemie Originalmusik und adaptierte historische Stücke aus dem 14. bis 16. Jahrhundert für zentrale Momente der Geschichte.



Die talentierte Lingua Ignota (Kristin Hayter) begleitete Alkemie und komponierte und sang das Lied "Ein Traum" für den Epilog des Spiels. Für die Klavierbegleitung griff Kristin auf deutsche Liedtraditionen des 19. Jahrhunderts zurück und adaptierte für den Text ein Gedicht von Heinrich Heine, "Ich hatte einst ein schönes Vaterland". Das Ergebnis ist ein ergreifend schönes Lied, das die Geschichte des Spiels abschließt.



Der Soundtrack geht in seinem Bemühen um Authentizität noch einen Schritt weiter und enthält ein Albumcover des Malers Benjamin Vierling, der eine von der Renaissance inspirierte Mischtechnik verwendet, bei der sich Schichten aus Ölfarbe und Eitempera abwechseln. Das Kunstwerk ist ein Porträt von Andreas Maler, das mit symbolischen Elementen aus dem Spiel gespickt ist. Unter Verwendung traditioneller Techniken dauerte die Fertigstellung über 20 Monate. Für die volle thematische Übereinstimmung fügte Benjamin sogar ein Pentiment der mithraischen Tauroktonie unter dem geflügelten Stier von St. Lukas ein.





Der Pentiment-Soundtrack ist jetzt auf mehreren Streaming-Plattformen wie Spotify und iTunes zu finden. Wenn ihr jedoch eine digitale Kopie erwerben wollt, könnt ihr den Soundtrack noch heute auf der Steam-Seite von Pentiment kaufen. Außerdem werden sich die Fans freuen zu hören, dass irgendwann im Jahr 2023 ein Vinyl-Doppelalbum erscheinen wird, mit Benjamins Artwork auf dem Cover, einem Klappcover mit Anmerkungen und dem Gemälde "Our Lady of the Labyrinth" von Pentiments Art Director, Hannah Kennedy, auf der Rückseite.



Damit nicht genug: Auf der Pentiment-Website können die Fans jetzt das neu hinzugefügte Fan-Kit herunterladen, das auch Hintergrundbilder für die Spieler enthält, die sie auf ihren digitalen Geräten verwenden können.

Pentiment ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC und Steam für 19,99 € erhältlich. Es ist auch mit Xbox Game Pass und PC Game Pass erhältlich.

Quelle: Xbox Wire