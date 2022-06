Paladins startet Crossover-Event mit RWBY

Ab sofort können sich Spieler im bislang größten Crossover-Event des Helden-Shooters Paladins in die Protagonistinnen der Animationsserie RWBY von Rooster Teeth verwandeln.



Die vier Jägerinnen von Team RWBY können als Skins im Crossover-Pass freigespielt werden, Blake Belladonna als Saati, Yang Xiao Long als Imani und Weiss Schnee als Furia. Ruby Rose Vora, ausgerüstet mit ihrer berüchtigten tödlichen Sense, wird direkt beim Kauf des RWBY-Crossover-Passes freigeschaltet. Um die Stufen des Passes aufzusteigen, genügt es, in Paladins ausreichend viele Matches zu spielen. Neben den Skins können zahlreiche weitere passende kosmetische Gegenstände freigeschaltet werden, einige davon vollkommen kostenlos.



Qrow Branwen ist als Skin für Corvus in der neuen RWBY-Truhe erhältlich – und die böse Hexe Salem ist ebenfalls nicht weit: Als Skin für Seris wird sie ihre Gegner das Fürchten lehren. Beide Skins können alternativ direkt mit Kristallen freigeschaltet werden.



Alle sechs Charaktere bringen ihre aus der Serie bekannten Waffen mit, so kämpft zum Beispiel Blake Belladonna mit dem „Gambol Shroud“ und Weiss Schnee mit dem „Myrtenaster“. Einige der Skins wurden sogar von den aus der Serie bekannten Sprecherinnen synchronisiert.

Quelle: Hi-Rez Studios