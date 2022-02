Monstercat und Paladins stellen gemeinsames Crossover vor XBU MrHyde am Fr, 25.02.2022, 09:30 Uhr

Das führende Independent-Musiklabel Monstercat hat seine Zusammenarbeit mit dem Videospiel Paladins von Hi-Rez Studios vorgestellt. Die Veröffentlichung des Crossovers ist für den 23. März geplant. Neben brandneuen Singles und anderen beliebten Tracks von der australischen Singer-Songwriterin und Produzentin GG Magree, dem koreanischen Künstler Justin OH, der kanadischen DJane und Produzentin WHIPPED CREAM und dem schwedischen DJ Bossfight werden vier spielbare Charakter-Skins die Künstler und ihre Musik im Spiel zum Leben erwecken. GG Magrees „Deja Reve“ lässt wilde Träume zu Musik werden, in WHIPPED CREAMs „CRY“ wird es gefühlvoll, Justin OHs „Bring Me Down“ sorgt für eine Dosis Chaos und Bossfights „Warp“ lädt zu einer musikalischen Zeitreise in die frühen 2000er ein.



Neuer Champion vorgestellt: Betty la Bomba

Alle mögen Bomb King – mit dem kommenden Update betritt nun die Königin der Bomben die Bühne von Paladins. Wir haben hier einen Trailer für euch:

Quelle: Hi-Rez Studios