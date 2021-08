Outriders: Neues Update bufft alle Klassen XBU ringdrossel am Di, 17.08.2021, 09:45 Uhr

Wie die Entwickler von People Can Fly angeben, hat der Koop-Shooter Outriders ein das neue Update 1.012 erhalten. Mit diesem werden alle Klassen gebufft und zahlreiche Fehler beseitigt. Wer mehr darüber lesen will, findet die Details in den offiziellen Patch Notes.

Quelle: Square Enix