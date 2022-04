Outriders: Neue Erweiterung erscheint Ende Juni XBU MrHyde am Di, 26.04.2022, 15:30 Uhr

Mit Outriders Worldslayer ist eine große Erweiterung in Arbeit, die am 30. Juni erscheinen wird. Wir haben hier ein Spotlight-Video, den Reveal-Trailer und weitere Informationen für euch:



OUTRIDERS WORLDSLAYER ist ein actiongeladener RPG-Shooter für 1-3 Spieler*innen, angesiedelt in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Entweder erstellen Gamer ihren Outrider aus einer von vier mächtigen Klassen und starten mit der ursprünglichen OUTRIDERS-Kampagne oder sie nutzen den brandneuen Stufe-30-Boost, um mit einem voll ausgerüsteten Outrider direkt in die WORLDSLAYER-Kampagne einzusteigen und den vielfältigen sowie tödlichen Planeten Enoch zu erkunden.



Im letzten Überlebenskampf der Menschheit treten Spieler*innen gegen Ereshkigal an – die bislang tödlichste Veränderte, der sie je begegnet sind. Aber im ultimativen Endgame-Erlebnis, das in den alten Ruinen von Tarya Gratar stattfindet, existieren noch größere Schrecken. OUTRIDERS WORLDSLAYER kombiniert actiongeladenes Shooter-Gameplay mit übermenschlichen Kräften und einem Arsenal ausgefallener sowie anpassbarer Waffen und Ausrüstungssets. Damit bietet das Spiel zahllose Stunden Spielspaß, entwickelt von einem der besten Studios für Shooter – People Can Fly.



„Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler*innen WORLDSLAYER erleben. Zusätzlich zu einer ganz neuen Story haben wir eine Reihe neuer Features eingeführt, die wirklich alles erweitern und verbessern, was Fans am Originalspiel gemocht haben“, so Bartek Kmita, Creative Director bei People Can Fly. „WORLDSLAYER enthält fast hundert neue legendäre Gegenstände, höhere Obergrenzen für Ausrüstungsstufen, den Apokalypsenrang-Schwierigkeitsgrad, Apokalypsenausrüstung sowie neue Möglichkeiten, seinen Outrider mit dem brandneuen Pax-Fähigkeitsbaum und Aufstiegsstufen weiterzuentwickeln. Ganz zu schweigen von der Prüfung von Tarya Gratar, dem neuen Endgame-Gebiet, das sich von allem unterscheidet, was wir in OUTRIDERS bislang gemacht haben.“



OUTRIDERS WORLDSLAYER erscheint am 30. Juni 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Epic Games Store sowie Windows Store, Google Stadia und Nvidia GeForce Now.

Quelle: Square Enix