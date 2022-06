Outriders Worldslayer zeigt sich in Koop-Trailer XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 17:15 Uhr

Natürlich könnt ihr auch in Outriders Worldslayer im Koop spielen - wie ein neuer Trailer beweist. Euch erwarten dann auf der Xbox One, Xbox Series X/S und Co. ab dem 30. Juni neue Umgebungen, Gegner und Features. Natürlich könnt ihr diese Inhalte auch allein genießen, falls ihr keine Lust auf Koop habt.

Der OUTRIDERS Broadcast mit exklusiven Eindrücken aus dem Endgame von WORLDSLAYER wird heute Abend, den 10. Juni um 20:45 Uhr, ausgestrahlt und kann live auf dem Twitchkanal von Square Enix angesehen werden.

Die Spieler*innen können sich auf alle Details zum WORLDSLAYER-Endgame, zu den langfristigen Fortschrittssystemen und auf Gameplay-Aufnahmen freuen. Dabei rücken insbesondere neue, mächtige Gegner sowie abgefahrene und einzigartige Waffen und Ausrüstungsgegenstände von OUTRIDERS WORLDSLAYER in den Vordergrund.

OUTRIDERS WORLDSLAYER erscheint am 30. Juni 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), im Epic Games Store sowie Windows Store, Google Stadia und Nvidia GeForce Now. Wer OUTRIDERS bereits besitzt, kann das digitale WORLDSLAYER-Upgrade kaufen, um auf den WORLDSLAYER-Inhalt zuzugreifen

Quelle: Square Enix