Outriders mit mehr als 3,5 Millionen Spieler im ersten Monat Amortis am Do, 20.05.2021, 12:15 Uhr

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass der RPG-Shooter OUTRIDERS bereits im ersten Monat (1. April - 1. Mai 2021) weltweit mehr als 3,5 Millionen Unique Players vorweisen konnte. Gamer und Kritiker rund um den Globus feiern OUTRIDERS, dass auf dem besten Weg ist, das nächste große Franchise des Unternehmens zu werden.

"Mit über 3,5 Millionen Unique Players, einer durchschnittlichen Spielzeit von über 30 Stunden und einem extrem hohen Engagement für das kooperative Spiel freuen wir uns zusammen mit dem großartigen Team von People Can Fly sehr über diesen ersten Erfolg", so Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. "Eine neue Spiele-Marke auf den Markt zu bringen ist nie einfach und wir sind weiterhin sehr dankbar für die Unterstützung und das Feedback der Community – wir hören weiterhin aufmerksam zu und möchten allen versichern, dass wir uns verpflichtet fühlen, das Erlebnis in den kommenden Wochen und Monaten zu verbessern und zu erweitern. Wir freuen uns darauf, OUTRIDERS in Zukunft weiter auszubauen."

OUTRIDERS ist ein brachialer RPG-Shooter in einer neuen, düsteren Sci-Fi-Welt. Während sich die letzten Vertreter der Menschheit in der wilden und unerbittlichen Welt von Enoch behaupten, erwachen Spieler*innen als einer der sagenumwobenen Outrider – veränderte, mit unglaublichen Kräften ausgestattete Super-Krieger*innen. Auf der Suche nach einem mysteriösen Signal, welches die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, reisen sie über einen feindseligen Planeten, voller tödlicher Gefahren. Insgesamt stehen vier Klassen zur Wahl sowie ein umfangreiches, flexibles System zur Charakteranpassung. Damit gestalten sie ihren eigenen Spielstil und nutzen brachiale und stilvolle Waffen sowie Ausrüstung, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Während der Schlacht wird ein mutiger Spielstil belohnt, während man sich im Singleplayer- oder wahlweise im Koop-Modus mit bis zu drei Spieler*innen in den Kampf stürzt und unbekannte Gefilde in einer epischen Story-Kampagne erkundet.

Quelle: Square Enix