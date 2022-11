ONE PIECE ODYSSEY zeigt euch die Welt Memoria XBU MrHyde am Di, 08.11.2022, 10:45 Uhr

Bandai Namco Europe zeigt im neuen Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY die Welt Memoria. Diese wurde aus den Erinnerungen der Strohhut-Bande erschaffen, in dieser müssen sie versuchen ihre Kräfte wiederzuerlangen. Dafür müssen sie spezielle Orte ihrer Vergangenheit besuchen, wie Alabasta oder Water Seven.



Eine neue Geschichte der Strohhüte erwartet die Fans, mit dem Schwerpunkt auf Usopp und Robin. Dieses Abenteuer führt sie an bekannte Orte wie die Galerie-La Company oder zu Gesichtern wie Frankys Gang, Iceburg, Aokiji und einigen der CP9-Mitglieder wie Lucci und Kaku. Aber während Orte und Situationen vertraut aussehen und sich vertraut anfühlen können, ist nichts so, wie es in den Erinnerungen war und die Spielerinnen und Spieler werden einige Unterschiede zu der Geschichte sehen, die sie kennen.



Die von Toei Animation produzierte Serie One Piece, die auf dem meistverkauften Manga aller Zeiten von Schöpfer Eiichiro Oda basiert, wurde erstmals im Oktober 1999 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und folgt Ruffy und seiner Strohhut-Bande auf ihrer Suche nach „One Piece“, dem legendären Schatz des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger. Heute ist One Piece ein weltweites Franchise, das 15 Spielfilme, darunter den kürzlich erschienenen „One Piece Film Red“, Videospiele und einen ständig wachsenden Katalog an lizenzierten Produkten wie Zubehör, Spielzeug, Spiele, Neuheiten, Möbel, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr umfasst.

Quelle: BandaiNamco